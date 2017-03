Plus d'infos sur le concert Tryo à Beziers

Arachnee Concerts (3-1066406) en accord avec Pyrprod présente ce concert

TRYO 2015. Les chansons s'enchaînent dans l'urgence d'une actualité frénétique. Le groupe décide de se retrouver. Vite. Maquettes. Travail. Répétitions. Faire sonner les nouvelles chansons. Le groupe est en ébullition. Puis l'envie furieuse arrive. Celle qui les a toujours nourri. Celle de la scène. C'est Maintenant. L'album attendra. Parce que le public leur manque. Parce que les chansons ont besoin de vivre. La parole a besoin d'être donnée. Parce que l'évidence saute au coeur de ce trio à quatre : il faut repartir sur les routes ... TOUR ' 16 Tour ' 16 sera une tournée estivale. Un nouveau spectacle. Des nouvelles chansons à découvrir. Engagées, citoyennes, acides et drôles, insolentes et tendres à la fois. Retour aux sources ? L'occasion c'est sûr de retrouver la formule originelle du groupe : 3 guitaristes chanteurs et leur percussionniste. Sobrement mais puissamment. Comme un préambule au sixième album du groupe. Chansonniers de leurs temps. Ils chantent la société. Le monde. Il y a urgence. Des balles neuves dans les mains. Peut être une nouvelle donne. Adulescents un peu. Mais pas légers pour un sou. Fouler la scène, ils savent le faire. Comme une faille qui laisserait passer la lumière quand le monde est obscur. Des centaines de milliers de fans derrière eux. Depuis 20 ans. 20 ans de Zénith, de Bercy, de festivals, de voyages à travers le monde, de disques, de dvd, de spectacles inventés, de public partagé, d'évolution saluée par tous, de collaborations prestigieuses ... 20 ans. Rares sont les longues traversées pour les groupes de musique. Aujourd'hui, Tryo, groupe emblématique se marre encore sincèrement. Se nourrit du monde plus que jamais pour façonner ses chansons, ses musiques. Tryo étonne. Tryo partage. Et Tryo manque. Quand on leur demande, ils disent que le sixième album est pour tout à l'heure. Certainement une manière de privilégier la scène au disque, le bouche à oreille aux trajets traditionnels, alors patiemment, on leur fait confiance ... Réservation PMR : 0473627900