Plus d'infos sur le concert Octopusis à Frontignan

***** Ce vendredi 10 février au Wembley pub ****

concert live et gratuit

**** OCTOPUSIS ****

Venez nombreux et nombreuses,,

découvrir ou redécouvrir ce groupe mythique et festif .

Entrée libre et gratuite.

Petite restauration non stop et en musique afin de vivre une soirée live conviviale;

Bières du monde, champagnes et jus de fruits

vous serons proposés sans majoration;

Parking gratuit à disposition à 30 mètres pour votre confort mesdames et sur simple demande auprès de la direction vous pouvez être raccompagnée à votre véhicule;

Formé en 2006, Octopusis est un groupe qui joue live tous les standards de la musique Rock des 60s et 70s. Le quatuor formé de David Melon (chant), Thierry Pontet (Guitares), Phil Arnaud (Batterie) et François le Prince

(Basse) s'est forgé une excellente réputation dans l'Hexagone (Festival St Paul, Concentration Ardèches Vets, Les 2 Alpes, Fête de la musique Vias, La Dragonniere, Concentration Cobra...) proposant une bonne prestation totalement dans l'esprit de cette époque mythique. Le son, l'âme et le niveau des musiciens, tout est là. Les titres incontournables de Santana, Joe Cocker, The Who, Deep Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix et beaucoup d'autres sont à chaque concert mis en valeur pour le bonheur du public de plus en plus nombreux.

au Wembley pub de Frontignan.

A vendredi !

L'équipe du wembley pub *****

Excellente journée à tous .