Plus d'infos sur le concert Blocaus à Montpellier

- Peter Van Hoesen (Semantica, Time to Express | Berlin)

- Jonas Kopp live (Semantica, Polegroup, Tresor | Berlin)

- Polar Inertia live (Dement3d, Field Records | Paris)

- Acronym (Semantica, Northern Electronics | Stockholm)

- Svreca (Semantica, Hypnus Records | Madrid)

- BLNDR (Blocaus, Hypnus Records | Paris)

- AWB (Blocaus, Taapion Records | Paris)

A l'occasion de notre première date à Montpellier, nous avons le plaisir d'inviter le célèbre label espagnol Semantica Records. Label devenu référent en deep techno grâce à l'immense talent de ses artistes et qui s'impose aujourd'hui comme l'un des grands chefs de file des labels techno. Un Line up des plus pointu, pour une soirée inédite à Montpellier !