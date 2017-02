Plus d'infos sur le concert Tess, Gno, Lessen et The Walrus Re à Montpellier

Send The Wood Music (L.2-1086526 & 3-1086525) fête ses 5 ans d'existence ! Et pour bien faire, sont invités des groupes du label, autant en national qu'en local, retrouvez Tess (Metal/Hardcore/Punk), GNO (Metal/Rock/Pop), LESSEN (Post-rock/Post-Hardcore) THE WALRUS RESISTS (Metal) Une belle soirée rock/metal à vous mettre sous la dent à un prix mini ! Des Goodies, cadeaux et poésie à retrouver sur place ! Send The Wood Music est un label et producteur de spectacle basé à Montpellier, qui, depuis 5 années, développe des projets musicaux venus d'ici et d'ailleurs. Du groupe local à au groupe Européen, nous accompagnons les artistes sur leur parcours au moment où ils en ont besoin. D'une sortie de disque au montage d'une tournée, nous sommes proches de nos groupes. Une soirée pour garder cet esprit fraternel, un label, des artistes, et la découverte pour le public de groupes de qualité ! Enjoy !