Plus d'infos sur le concert Orchestre Symphonique Amateur d'Occitanie à Roujan

Les occasions d'assister à un concert d'un orchestre symphonique sont rares, qui plus est en milieu rural! Le Service Culturel des Avant-Monts vous invite à découvrir l'Orchestre Symphonique Amateur d'Occitanie. Plus de soixante musiciens, un programme musical exigeant et un chef d'orchestre talentueux, l'OSADOC nous proposera son programme musical 2017.

Enthousiasme, énergie, transmission sont les maîtres-mots de cette aventure artistique intergénérationnelle. Encadré par 7 musiciens professionnels, l'O.S.A.D.O.C rassemble des instrumentistes amateurs de tous les âges issus notamment des différentes écoles de musique du Département. Cette belle initiative leur permet de se perfectionner à la pratique musicale en orchestre symphonique tout en travaillant un répertoire éclectique allant de Bizet jusqu'à la création contemporaine ou la musique de films. L'OSADOC sillonne chaque année le Département pour une demi-douzaine de concerts et fera halte à Roujan le 14 Avril dans le cadre de la Saison Culturelle des Avant-Monts.

ENTRÉE GRATUITE

Réservations conseillées par téléphone 06 43 92 46 84 ou par mail : reservation@avant-monts.fr

La durée du spectacle est d'1h. La salle ouvrira 30 min avant le spectacle

Site web : http://www.avant-monts-centre-herault.fr

Infos réservation :