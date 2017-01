Plus d'infos sur le concert Bertrand Chamayou à Sete

Récital piano

Une technique souveraine, une éloquence sans pareille

Une technique souveraine, une éloquence sans pareille pour le plus brillant pianiste de sa génération. Autour d'un programme Ravel et Liszt, il s'impose avec une assurance et une imagination saisissantes.

« Bertrand Chamayou déploie une technique souveraine et une éloquence, un son, qui n'appartiennent qu'à lui. » Antonio Mafra, "Le Progrès"

Site web : http://www.theatredesete.com/spectacle/bertrand-chamayou-0

Infos réservation :

Billetterie du Théâtre Molière : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau Avenue Victor Hugo - 34200 Sète 04 67 74 66 97 location@theatredesete.com du mardi au samedi, de 13h à 18h