Plus d'infos sur le concert Georges Brassens et ses amis à Sete

Le concert Georges Brassens et ses amis a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Sete 2017.

Situé dans une petite rue à proximité du canal et du centre de Sète, le restaurant est aujourd'hui un endroit de référence pour les Sètois et pour les nombreux touristes qui séjournent sur cette Île ou le chanteur poète Georges Brassens est né.Les Amis de Georges c'est un peu de Paris, c'est un reflet de Montmartre sur Sète. Son décor : des disques anciens, des guitares et des instruments sur les murs.De Patachou à Maximes Leforestier en passant par Leo Ferré, Brel et Aznavour et bien d'autres, ils sont tous là plus présent que jamais. C'est plus qu'une ambiance, c'est un voyage dans le passé. Aux amis de Georges résonne encore l'échos des chansons qui ont marqué leur époque ; le Gorille, les Bourgeois, Anarchistes, la Bohème, Rien de Rien, le Poinçonneur des Lilas, le métèque et bien sur j'en oublie. J'en oublie mais le diaporama qui passe avant le spectacle de la soirée ne les oublie pas. Le spectacle démarre vers 21h30, ça commence toujours par des chansons de Georges Brassens puis continue par des chansons française de l'époque de Brassens et de nouveaux auteurs qui interprètent et chantent leurs compositions.Un parfois deux artistes se partagent la soirée accompagnés de leur guitare, de leur accordéon ou du piano. Perchés sur la petite scène du restaurant à la lumière d'une poursuite qui les détachent du décor, ils chantent et chantent encore leurs idoles. Le repas est traditionnel et on y trouve de quoi satisfaire tous palais. L'addition pas trop salée et le service sympa surtout avec les clients sympas.

Site web : http://brassens-resto.com

Infos réservation :

Réservation par mail: georges@brassens-resto.com fixe: 04.67.74.38.13. / mob: 06.25.55.79.50.