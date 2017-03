Plus d'infos sur le concert Tosca à Sete

CREATION

Spectacle chanté en italien, surtitré en français

Cet opéra incarne la passion exacerbée, la femme amoureuse, jalouse et courageuse. Tous les ingrédients du parfait mélodrame s'entremêlent et résonnent avec une force et une modernité intactes, coulés dans un lyrisme torrentiel et une orchestration luxueuse.

Site web : http://www.theatredesete.com/spectacle/tosca

Infos réservation :

Billetterie du Théâtre Molière : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau Avenue Victor Hugo - 34200 Sète 04 67 74 66 97 location@theatredesete.com du mardi au samedi, de 13h à 18h