Plus d'infos sur le spectacle Witches and trees à Montpellier

Et si les sorcières étaient l'espèce entre le végétal et l'humain? Partons dans notre imaginaire pour faire un voyage fantastique dans cet univers biscornu, étrange et pourtant attirant que sont les sorcières et les arbres.

Pour Witches and trees nous avons essayé de retranscrire à travers les corps, la voix et l'ambiance flottante, le film de leur quotidien. Mettez en marche votre imagination, mais attention, soyez discrets, ces chefs d'orchestre des forêts pourraient vous entendre...

Site web : https://www.facebook.com/events/144730532716121/