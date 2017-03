Plus d'infos sur le spectacle Nederlands Dans Theater 2 à Sete

Les jeunes talents d'une grande compagnie de danse

Une des plus belles compagnies de danse européenne, toujours à l'avant-garde, allie technique classique et chorégraphie contemporaine pour saisir l'essence des choses avec quatre pièces pour un feu d'artifice où les interprètes sont au plus près des étoiles.

3 pièces au programme :

"Schubert" (2014) : chorégraphie : Sol León & Paul Lightfoot

"Some Other Time" (2014) : chorégraphie : Sol León & Paul Lightfoot

"Handman" (2016) : chorégraphie : Edward Clug

"Cacti" (2010) : chorégraphie : Alexander Ekman

Site web : http://www.theatredesete.com/spectacle/nederlands-dans-theater-2

Infos réservation :

Billetterie du Théâtre Molière : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau Avenue Victor Hugo - 34200 Sète 04 67 74 66 97 location@theatredesete.com du mardi au samedi, de 13h à 18h