Plus d'infos sur le spectacle Aladine et la lampe de poche merveilleuse à Montpellier

Spectacle à partir de 4 ans.

La petite ne veut pas s'endormir, elle réclame son histoire favorite: Aladin et la lampe merveilleuse! Mais Papa et Maman font des travaux dans la maison. Maman décide finalement de raconter sa version d'Aladin au milieu du chantier. Une version où Aladin devient Aladine et où Jasmine serait Jasmin.

L'échafaudage et les rouleaux de tapisserie se transforment en palais majestueux, en désert splendide, en oasis magique...Un conte de fées en chantier et enchanté!

l'équipe artistique

Auteur, metteur en scène Jordi Cardoner

Avec Jordi Cardoner et Marick Revollon

Soutien: La Vista Théâtre de la Méditerranée

Site web : http://www.theatrelavista.fr/events/aladine-et-la-lampe-de-poche-merveilleuse/

Infos réservation :

Achat de billets en ligne ou sur place. Pour plus d'informations: contact@theatrelavista.fr ou 04 67 58 90 90