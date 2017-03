Plus d'infos sur le spectacle Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler à Montpellier

Spectacle à partir de 6 ans.

Zorbas, le chat grand noir et gros, a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son dernier oeuf, de protéger son petit et de lui apprendre à voler.

Tous les chats du port vont se mobilliser pour l'aider à tenir ces promesses insolites. A travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, la petite mouette, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie.Une comédienne seule sur scène avec son accordéon raconte et incarne tous les personnages, à l'image d'une femme orchestre qui tente de faire un dessin animé à elle toute seule.

Une pièce touchante, drôle et musicale, qui ouvre l'imaginaire.

l'équipe artistique

Auteur Luis Sepulveda

Conception et adaptation, Charlotte Tessier

collaboration à la mise en scène et à l'écriture Shady Nafar, Emmanuel Guyot et Périne Faivre (Cie Les Arts Oseurs)

Avec Charlotte Tessier

Création lumière Loïc Virlogieux

Site web : http://www.theatrelavista.fr/events/2792/

Infos réservation :

Achat de billets en ligne ou sur place. Pour plus d'informations: contact@theatrelavista.fr ou 04 67 58 90 90