Plus d'infos sur le spectacle Zouibap à Montpellier

Spectacle à partir de 1 an.

« A l'abri, au creux d'un mur gris,

Dans un jardin piqué de pissenlits

Poussent deux arbres

Un grand et un petit »

Ce sont Boumbaka et Youkiri.ZouiBap raconte le lointain, le minuscule, le visible, l'invisible, le vu et l'imaginaire dans un univers sonore tendre et caressant.On y découvre l'expression qui se crée sur un visage, le voyage du regard et le devenir sans cesse en mouvement de deux mains et dix doigts.

l'équipe artistique

Auteures, metteuses en scène, compositrices, interprètes Sarah Hassler et Marou Thin

Création lumière Olivier Hourdeaux

Soutien: Département de l'Hérault, Ville de Montpellier, Réseau en Scène, La Vista Théâtre de la Méditerranée, La Grange - Asso Bouillon Cube, L'Annexe des petits spectateurs à Bourg-lès-Valence (26), Le Petit Atelier

