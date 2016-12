Plus d'infos sur le spectacle Les Gloons à Pezenas

Les Gloons, '' le réveillon de Noël d'un couple de saltimbanques''

Spectacle tout public à partir de 5 ans

Les mardis 20 et 27 Décembre à 15h 30

La veille de Noël, Pépette et Moumouche arrivent en moto avec leur maison ambulante et s'installent sur la place du village. Ils déballent, leur bric à brac et nous font découvrir leur quotidien plein d'humour et de tendresse...

Ils parlent le gloons (prononcez glounsss) et leur langage , sans frontière, mélange mots inventés, mots détournés, mots musicaux

Couple à la ville comme à la scène, Eve Combres et Phil Goupillion nous racontent une histoire d'amour comme on les aime !!!

Avec à la mise en scène Phil Goupillion

Comédiens : Eve Combres et Phil Goupillion

Durée 50 min

Tarif unique 10 €

Site web : http://www.illustretheatre.fr

Infos réservation :

