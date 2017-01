Plus d'infos sur le spectacle Arnaud Ducret à Montpellier

Sa galerie de personnages va vous épater, vous ébahir, vous interloquer et vous réjouir. Où est-il allé chercher ces énergumènes tous plus pittoresques et hauts en couleurs les uns que les autres : John Breakdown, prof de danse précieux et caractériel; Jean-Jacques Pitou, alias Maître Li, prof de karaté tout en muscles sauf dans la tête ; Luc, le fumeur opéré du larynx qui veut se lancer dans la chanson pour faire un tabac ; Sylvie, l'allumeuse allumée et son Jack Rabbit de compagnie ; et surtout lui: Arnaud Ducret himself, à qui il arrive toutes sortes de péripéties dans un seul but... vous faire plaisir, et pas qu'un peu !