Plus d'infos sur le spectacle Bella Figura à Montpellier

Un homme et une femme se tiennent sur le parking d'un restaurant de province. Elle, Andrea, mère célibataire, préparatrice en pharmacie, est encore dans la voiture. Son amant, Boris, patron d'une entreprise de miroiterie, essaie de la convaincre d'en sortir, en dépit de l'erreur qu'il vient de commettre : mentionner que le restaurant lui a été conseillé par sa femme... Bella Figura explore la soirée consécutive àcette faute originelle. Un peu plus tard, au même endroit, survient un autre couple, accompagné par la mère de l'homme.

On apprend très vite qu'un lien inopportun les unit aux premiers. La pièce se déroule presque entièrement à ciel ouvert, dans un jour déclinant.

" Je n'ai jamais raconté d'histoires dans mes pièces, et on ne sera pas surpris qu'il en aille encore ainsi. A moins qu'on ne considère comme une histoire la matière stagnante et houleuse de la vie". Yasmina Reza

Site web : http://www.domaine-do-34.eu/spectacles/tous-les-spectacles/bella-figura

Infos réservation :

N°Vert 0 800 200 165