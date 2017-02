Plus d'infos sur le spectacle L'hippopotame amoureux de la girafe à Montpellier

C'est une histoire d'Amour...

Smack ! Smack ! La girafe !!!

Et Miss Mac Magic, vous la connaissez ?...

C'est cette célèbre marchande de tissus écossaise qui sillonne le monde ! Sa roulotte est toujours bondée d'étoffes surprenantes et bizarres ! On dit même qu'elle possède un tissu magique qui capture les couleurs et dessine des histoires ! Mais ce tissu-là n'est pas à vendre !

Aujourd'hui Miss Mac Magic est de retour d'Afrique. Elle a ramené des tissus aussi bariolés que cette nouvelle histoire : celle de l'hippopotame invité à l'anniversaire de sa bien-aimée girafe. C'est fou comme un hippopotame amoureux est maladroit ! Son amie la grenouille décide de l'aider et de lui fabriquer un costume ! Heureuse entreprise pour Miss Mac Magic mais la grenouille n'est pas très bonne couturière et les moqueurs de tout poil ne font rien pour arranger les choses. Et puis, il y a ce directeur de cirque avec ses propositions malhonnêtes... A ce propos, où est donc passé l'hippo' ?...

Rejoignons vite Miss Mac Magic sur la route du marché, nous en saurons davantage...

Site web : http://theatretabard.com

Infos réservation :

06 62 79 81 25 theatretabard@gmail.com