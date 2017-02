Plus d'infos sur le spectacle Le Chat botté à Montpellier

Un spectacle pour les enfants qui ne laisse pas les grands indifférents

Le plus jeune fils d'un meunier reçoit pour tout héritage, un chat. Il se désole de ce cadeau surprenant mais le malicieux animal est rusé et de plus, doué de la parole.

Une mise en scène originale et dynamique où se mêlent comédiens et marionnettes dans des paysages enchanteurs.

