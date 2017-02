Plus d'infos sur le spectacle Le Syndrome De L'ecossais à Montpellier

P.L.P (2-1038882) et Les Théâtrales, en accord avec le Théâtre des Nouveautés et ICE3, présentent ce spectacle

Une pièce de Isabelle LE NOUVEL Mise en scène Jean-Louis BENOIT Avec Thierry LHERMITTE, Bernard CAMPAN,Décors Jean HAAS Lumières Jean-Pascal PRACHT Costume Marie SARTOUX Son Fabrice NAUD Bruno et Florence ont invité Sophie et Alex pour la soirée mais rien ne se passera comme prévu entre l'auteur à succès, le brillant chef d'entreprise et les deux soeurs : une réjouissante cascade d'incidents va rapidement transformer la réunion de famille en une nuit folle où les secrets, les bouteilles et les non-dits vont voler en éclats jusqu'à amener les deux couples, pris dans un irrésistible tourbillon, à formuler les projets les plus inattendus... PMR : 0467922353