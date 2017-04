Plus d'infos sur le spectacle Notre-dame De Paris à Montpellier

NDP Project (Lic.2-1056967) présente ce spectacle

« Notre Dame de Paris », Le spectacle Phénomène de Luc Plamondon et Richard Cocciante, d'après l'oeuvre de Victor Hugo, revient 15 ans après sa dernière tournée en France, pour une série de représentations exceptionnelles. Avec plus de 4,000 représentations dans 20 pays différents, jouée dans 9 langues différentes et rassemblant plus 10 millions de spectateurs à travers le monde, « Notre Dame de Paris » devenue la référence du spectacle musical français, poursuit son succès mondial encore et toujours.Retrouvez les tubes « Belle », « Le temps des Cathédrales », « Vivre », et venez redécouvrir la mise en scène de Gilles Maheu et les chorégraphies spectaculaires de Martino Muller. Aujourd'hui encore, « Notre Dame de Paris » reflète notre société et aborde les thèmes sociaux de notre époque. C'est pour cela que « Notre Dame de Paris » s'est associée pour cette tournée exceptionnelle à « L'aide aux jeunes Diabétiques », association, reconnue d'utilité publique dans le cadre de la recherche contre le Diabète de Type 1, deuxième maladie de l'enfance. Dans ce cadre, « Notre Dame de Paris » vous offre la possibilité de faire un don à l'AJD lors de votre réservation de billet et vous fera bénéficier alors d'une réduction sur le prix du billet pouvant atteindre 33% de la valeur de votre don. La valeur du don varie selon la catégorie choisie, TARIF NORMALDONREDUCTIONPRIX TOTALOR79,00 €6,00 €-2,00 €83,00 €CAT169,00 €5,00 €-1,50 €72,50 €CAT256,00 €4,50 €-1,50 €59,00 €CAT344,00 €3,00 €-1,00 €46,00 €CAT428,00 €2,20 €-0,70 €29,50 € Sur la page réservation, choisissez « TARIF DONS », votre don et la réduction de tarifs seront intégrés dans le montant total à payer. Un CERFA de la valeur de votre don vous sera envoyé par la suite et vous pourrez bénéficier d'une réduction d'impôts égale à 66% du montant de votre don. Avec la réduction de prix et la réduction d'impôt, votre don ne vous coutera que quelques centimes. ALORS AIDEZ NOUS A SOUTENIR L'AJD. A partir du 23 novembre 2016 au Palais des Congrès de Paris et en Tournée dans toute la France. Présenté par Nicolas Talar pour NDP Project (Licence 2-1056967) avec M6 et RTL...Réservation PMR : 01.43.59.16.78