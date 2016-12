Plus d'infos sur le spectacle Sidi Devos à Montpellier

Le spectacle Sidi Devos a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Montpellier 2017.

C'est l'itinéraire d'un immigré "culturel", grand admirateur du maître : Raymond Devos... L'itinéraire d'un immigré "culturel", grand admirateur du maître Devos, qui débarquant en France de sa Tunisie natale, cherche à rencontrer son mentor, le magicien des mots et de la langue française: Raymond Devos. Arrivé à Marseille pour se rendre à Paris, Sidi Devos rencontre, sur son parcours, différents personnages ( un douanier, un chauffeur de taxi, un intellectuel dans le train, des marchands, des prostituées etc...), avec qui il dialogue "à la manière" de l'artiste. Ces interlocuteurs vont susciter en lui le désir de se remettre en bouche les sketches de Raymond, l'humoriste du non-sens et philosophe des délicieux paradoxes....Ce spectacle qui s'inscrit fidèlement dans le respect de la lettre et l'esprit du grand artiste qu'était Raymond Devos, entend faire un clin d'oeil à notre contemporanéité, tout en se donnant l'occasion de réentendre les textes et de redécouvrir le plaisir de la langue et des postures déjantées du mime, interprète, musicien, comédien, clown et magnifique créateur : Raymond Devos. Spectacle approuvé par la fondation Raymond Devos.