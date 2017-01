Plus d'infos sur le spectacle Nouveau Show Trésor 2017 à Sete

Billet valable 1an à partir de l'achat du jeudi au dimanche selon dispo. (12h en déjeuner & 20h en dîner) RESERV.OBLIGATOIRE :04.67.53.44.87 hors dates spéciales

Le plus merveilleux music hall du sud de la France: show plumes et paillettes, danseuses, danseurs, attarcations internationnales ,chanteurs et chanteuses en live.

Déjeuners - spectacles à 12h & 20h.

1ère catégorie : Menu ECLAT (115 euros) :

1 bouteilles de Champagne 75cl par personne et Café

2ème catégorie : Menu PRESTIGE (95 euros) :

Assiette de Saveurs du Gers

(Salade, gésiers confits, magrets fumés, croûtons, tranche de foie gras)

Ou

Tartare de St pierre, St jacques et Saumon

Emulsion citron sur son lit de salade

*****

Echine de Porcelet confite au Miel

Tomate provençale et Gratin Dauphinois

Ou

Fondant de Volaille aux Cèpes

Tomate provençale et Gratin Dauphinois

Ou

Pavé de Saumon sauce Homardine

Riz Pilaf et Tomate Provençale

*****

Délice d'escargot et son duo de fromage

*****

Moelleux au chocolat, coeur coulant

chocolat noir et sa pointe de chantilly

*****

Vin : rouge ou rosé ou blanc (une bouteille 50cl pour 2 personnes) et 1 bouteille de Champagne 75cl pour 2 pers. et Café

3ème catégorie : Menu PARIS (66 euros) :

Vin : rouge, rosé ou blanc (une bouteille 50cl pour 2 personnes) et café

Fermeture annuelle du 1er juillet au 15 septembre.