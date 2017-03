Plus d'infos sur le concert Quatuor Modigliani à Sete

L'équilibre des violons, la délicatesse des sons

Quatuor invité des plus grandes scènes et festivals, il possède un son léger et brillant, d'une agilité revigorante. De Mozart à Schumann, en passant par Dvorák, leur sens des couleurs et leur lyrisme souple prennent toute leur ampleur.

Programme :

Wolfgang Amadeus Mozart

Quatuor à cordes en ré majeur KV 575

Robert Schumann

Quatuor à cordes n°3 en la majeur opus 41 n°3

Antonín Dvorák

Quatuor à cordes n° 12, Op. 96 « Américain »

Site web : http://www.theatredesete.com/spectacle/quatuor-modigliani

Infos réservation :

Billetterie du Théâtre Molière : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau Avenue Victor Hugo - 34200 Sète 04 67 74 66 97 location@theatredesete.com du mardi au samedi, de 13h à 18h